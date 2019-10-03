Кокляев объяснил, почему началась потасовка с Емельяненко

Москва, 3 октября. Боец смешанных единоборств (MMA) Александр Емельяненко во время встречи с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым провоцировал конфликт. Об этом журналистам рассказал сам 40-летний Кокляев.

Встреча спортсменов состоялась в одном из столичных ресторанов в преддверии поединка, который запланирован на 28 ноября.

По словам Кокляева, во время встречи ведущий спросил Емельяненко — младшего про «три качества оппонента». В итоге, как утверждает пауэрлифтер, бойца MMA «понесло не туда».

«Я встал. Ведущий и охранник начали нас растаскивать в разные стороны. Кепка была, кинул в лицо Александру, он ее бросил в меня. Я на нее рукой среагировал, а она по касательной прошлась», — объяснил Кокляев.

Впрочем, он признался, что надо было проигнорировать грубые слова противника. По мнению Кокляева, обстановка на встрече была напряженной, сообщает телеканал «360».

Сам Емельяненко выразил уверенность в том, что зачинщиком потасовки стал именно Кокляев.

Напомним, причиной проведения поединка между Емельяненко и Кокляевым стал видеоролик, который пауэрлифтер разместил в Сети в конце марта 2019 года после конфликта Емельяненко с бойцом Сергеем Харитоновым. Тогда Кокляев заявил, что спортсмены развеяли миф о «тупых качках». Емельяненко не стал молчать и записал ответное видео.