ВСУ обстреляли из гранатомета населенный пункт в ЛНР

Луганск, 3 октября. Бойцы Вооруженных сил Украины обстреляли из гранатомета район населенного пункта Сокольники в Луганской Народной Республике. Об этом рассказали в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

«В 11.35 (совпадает с московским временем. — Прим. ФАН) вооруженные формирования 14 бригады из автоматического гранатомета обстреляли район населенного пункта Сокольники, выпустив 29 боеприпасов», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что это первый обстрел с начала суток со стороны украинской армии. В ведомстве полагают, что ВСУ пытаются спровоцировать военных республики на ответные действия.

Информация о жертвах и разрушениях пока не поступала.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году. Киев развернул против Донецкой и Луганской народных республик военную кампанию после того, как они объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий в Донбассе, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.

Украинские силовики на регулярной основе нарушают режим прекращения огня. Только за прошедшие сутки они не менее 20 раз обстреляли территорию ДНР — огонь велся из артиллерии, минометов, БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

Накануне в ЛНР сообщили о гранатометном и минометном обстрелах Первомайска со стороны ВСУ. Подразделения республики не поддаются на провокации и продолжают придерживаться соглашения о перемирии.