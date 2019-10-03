Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Трамп дал волю рукам во время встречи с финским президентом

91
0 Оставить комментарий

Трамп дал волю рукам во время встречи с финским президентом

США, 3 октября. Президент США Дональд Трамп во время встречи с главой Финляндии Саули Нийнисте нарушил личные границы, чем вызвал у оппонента негативную реакцию.

Инцидент произошел во время интервью в Овальном кабинете Белого дома. Один из журналистов задал вопрос лидеру Америки, после чего Трамп позволил себе интимный жест по отношению к финскому президенту.

Репортер поинтересовался у Трампа, чему США могут научиться у Финляндии, которая последние два года считается самой счастливой страной на планете. Американский президент ответил, что у счастливой страны – счастливый лидер, после чего прикоснулся к колену Саули Нийнисте.

Финскому лидеру не пришелся по душе такой дружеский жест главы США с вторжением в зону комфорта. Нийнисте взмахнул рукой и предостерег Трампа от дальнейших фамильярностей в общении между президентами двух стран.

Кроме того, во время интервью в Белом доме журналисты задавали вопросы Дональду Трампу, связанные с объявленным ему импичментом после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ранее Трамп назвал выдвинутые обвинения в его адрес «переворотом» и дал добро на публикацию полного текста диалога между двумя лидерами.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров