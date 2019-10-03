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Боец ДНР опроверг вывод подразделений Нацгвардии Украины из Донбасса

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Боец ДНР опроверг вывод подразделений Нацгвардии Украины из Донбасса

Донецк, 3 октября. Киев не выводит подразделения Национальной гвардии Украины из зоны Операции объединенных сил в Донбассе. Об этом сообщил Федеральному агентству новостей военнослужащий Донецкой Народной Республики, боец первой славянской бригады Вячеслав Дьяков с позывным «Сенсей».

Ранее в Сети появилась информация о том, что командование армии Украины распорядилось вывести из Донбасса подразделения Нацгвардии. С таким сообщением выступил телеграм-канал «Сварщики», авторы которого заявили, что информация достоверна. По их данным, Нацгвардия понадобилась президенту Украины Владимиру Зеленскому в Киеве для защиты от националистов, которые возмущены согласованием «формулы Штайнмайера».

В ДНР, однако, эту информацию не подтвердили. 

«Никто никого никуда не выводит, — сообщил ФАН Дьяков. — И на то, что сейчас происходит в Киеве, я бы не обращал внимания. Массовка для картинки».

Боец ДНР опроверг вывод подразделений Нацгвардии Украины из Донбасса

В свою очередь официальный представитель армии ДНР Дмитрий Астрахань в беседе с ФАН констатировал, что на данный момент не может ни подтвердить, ни опровергнуть эти сообщения. Он пояснил, что официальной информации нет.

Накануне в Сети был опубликован текст письма представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы с согласием Киева принять «формулу Штайнмайера». Этот документ определяет порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса, который является частью мирного урегулирования конфликта в регионе. Против этого шага выступают украинские националисты, которые же сразу же после новости из Минска о согласовании «формулы Штайнмайера» вышли на митинг к стенам офиса Зеленского.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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