Оставшаяся без наград на ТЭФИ Кудрявцева прокомментировала свой провал

Москва, 3 октября. Телеведущая Лера Кудрявцева прокомментировала свой проигрыш популярному блогеру Анастасии Ивлеевой в двух номинациях телевизионной премии ТЭФИ.

Ивлеева признана лучшей ведущей развлекательного шоу прайм-тайма, а ее программа Agent Show стала победителем в номинации «Развлекательное ток-шоу прайм-тайма».

Кудрявцева, комментируя свой провал на ТЭФИ, заявила в беседе с изданием «Вокруг ТВ», что гордится собой и командой передачи «Секрет на миллион».

«Статуэтка – не важна. Важнее, что у нас есть любовь зрителя и то, что мы помогает деткам. А все остальное – ерунда. 25 миллионов мы отдали деткам», — подчеркнула 48-летняя знаменитость.

Напомним, программа «Секрет на миллион» выходит на телеканале НТВ с сентября 2016 года. Представители российского шоу-бизнеса, которые принимают участие в шоу, отвечают на каверзные вопросы о своей личной жизни. Каждая тайна знаменитости оценивается в определенную сумму, общий выигрыш составляет полтора миллиона рублей. Все выигранные средства отправляются на благотворительность.