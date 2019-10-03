Американское Федеральное бюро расследований (ФБР) начало вербовать россиян при помощи социальной сети Facebook. Речь идет о платных рекламных объявлениях на русском языке, в которых содержится призыв помогать американским спецслужбам. Телеканал CNN обнаружил три таких объявления, на одном из которых изображена студентка с родителями и надписью на русском языке, правда с ошибками. Реклама призывает к сотрудничеству с американскими спецслужбами, заманивая потенциальных шпионов тем, что это якобы «ради вашего будущего, ради будущего вашей семьи».

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме РФ, блогер Вадим Манукян поделился с Федеральным агентством новостей своими мыслями поводу поддержки компанией Марка Цукерберга активности ФБР в отношении русскоязычных жителей США.

Пора Цукербергу держать ответ: зачем Facebook помогает ФБР вербовать россиян

Отбросив всякий стыд

Пока США при помощи санкций борются с Россией под предлогом мнимого «вмешательства» Москвы в американские президентские выборы, ФБР, окончательно отбросив всякий стыд, начало публиковать платную рекламу на русском языке в Facebook, главной целью которой является вербовка россиян. Всего было опубликовано, как минимум, три подобных объявления. Выходка ФБР оказалась настолько наглой, что на нее обратил внимание даже телеканал CNN, как правило поддерживающий американские спецслужбы в их «бодании» с президентом США Дональдом Трампом.

Вопросы возникли у Донни Саливана и Дэвида Шортела, которые поделились со зрителями необычной находкой. При этом источник CNN утверждает, что объявления от имени ФБР появились в соцсети еще летом.

А теперь, представьте, сколько было бы шума, если бы вдруг ФСБ России начала рекламную кампанию в Facebook, обратившись к англоязычным гражданам с предложением сотрудничества!

Но у американцев по этому поводу тишь да гладь — у социальной сети и ее основателя Марка Цукерберга, похоже, нет никаких претензий к ФБР, нет даже сомнений по этому поводу. Что неудивительно — слухи о плотном сотрудничестве Facebook с американскими спецслужбами давно уже перестали быть просто слухами.

Напомню, Федеральное агентство новостей под абсолютно надуманным предлогом якобы «вмешательства» в американские дела неоднократно подвергалось репрессиям со стороны ведомства Цукрберга и уже давно лишилось своей страницы в Facebook. Однако, я больше чем уверен, что страницу ФБР за попытку вербовки россиян Facebook блокировать не станет, да и вообще никаких санкций со стороны соцсети не последует.

Не это ли ярчайший пример двойных стандартов?!

Дядя Сэм охотится за студентами

Исходя из направленности рекламных сообщений ФБР, которые таргетированы на русскоязычную аудиторию США, можно сделать вывод, что российские выпускники американских вузов являются основной аудиторией, которую эта спецслужба пытается склонить к сотрудничеству, иными словами — завербовать. Слоган ФБР — «Ради вашего будушего, ради будушего вашй семьи» — обращен именно к ним.

Таким образом, через социальные сети условный Дядя Сэм в лице ФБР открыто ищет молодых людей из России, которые за американские доллары захотят предать свою Родину. Очевидно, что молодое поколение в большей степени подвержено влиянию соцсетей. Расчет в общем-то понятен, но раньше американские спецслужбы вели себя все-таки поизящнее.

Вспоминается сцена из французского фильма «Оскар», когда сотрудник крупного промышленника в какой-то момент настолько обнаглел, что, вместо незаметного мошенничества, при помощи которого он опустошал карманы своего босса, перешел к открытому грабежу. Именно этого сотрудника мне сейчас напоминает Федеральное бюро расследований Соединенных Штатов Америки.

Поиграем в шахматы

На втором попавшем в поле зрения CNN объявлении ФБР изображена шахматная доска и надпись:

«Не пора ли вам сделать свой ход?»

В этом объявлении прослеживается явный расчет на интеллектуалов, которые покинули Россию, живут и работают в США, но до сей поры не помышляли о сотрудничестве с американскими спецслужбами.

План ФБР не лишен смысла: «непризнанные гении» всегда недовольны своим положением и пытаются его улучшить, а здесь — недвусмысленное предложение виртуально «сесть за шахматную доску» и, предав Родину, одним удачным ходом попытаться «выиграть партию».

Да, эта аудитория, в отличие от молодежи, не столь быстро клюет на подобные предложения. Имея определенный жизненный опыт, они уже научились взвешивать шансы и догадываются, что может последовать за необдуманным поступком. Годы за решеткой в российской тюрьме могут стать вполне реальными, если «шахматная партия» выйдет из-под контроля.

Но, с другой стороны, как говорится, кто не рискует — тот не пьет шампанское. На это и рассчитывают «соблазнители» из ФБР.

Незаметные агенты

В третьем рекламном объявлении ФБР «Время наводить мосты» уже видна четкая проекция. Агент на задании в любую погоду должен оставаться незаметным, поэтому предполагаемый будущий сотрудник спецслужбы показан спиной и под зонтом.

Но подмена понятий очевидна. Мосты наводят между людьми и государствами, но никак не с ведомством, основной целью которого является вербовать людей, которые затем будут предавать свое государство в интересах США. Хотя, безусловно, такие агенты влияния есть, их немало вокруг нас, но они должны понимать, что рано или поздно их ошибка даст повод ФСБ выполнить свою работу. Сергей Скрипаль тоже очень долго был вне подозрения, но в итоге его поймали и дали немалый срок. Одна ошибка — и Game Over.

Пора держать ответ

Таким образом, как мы видим, речь идет об открытой наглой вербовке россиян при помощи рекламных материалов ФБР в социальной сети Facebook. У МИД России могут возникнуть вполне закономерные вопросы в отношении этой рекламной кампании, как и у комиссии Госдумы по иностранному вмешательству в дела РФ, которая занимается поиском фактов попыток воздействия на россиян из-за рубежа. Ангажированность Facebook, если не сказать более, и раньше вызывала вопросы, но теперь этих вопросов стало еще больше.

Похоже, Российская Федерация получила на руки все необходимые козыри в отношении этой социальной сети. Пришло время Марку Цукербергу держать ответ.