Владельца телеканалов «112 Украина» и NewsOne обвинили в терроризме

Киев, 3 октября. Владельца медиахолдинга, в который входят телеканалы «112 Украина» и NewsOne, Тараса Козака на Украине обвинили в финансировании терроризма.

Козак является не только владельцем телеканалов, но и депутатом Верховной рады. 3 октября его допросили. Как оказалось, ему предъявлено обвинение по статьям о терроризме.

«Сегодня мне сообщили о подозрении (предъявили обвинение. — Прим. ФАН) относительно терроризма и легализации средств», — констатировал он.

Он уточнил, что на допросе в четверг речь шла о трех статьях — «Терроризм», «Финансирование терроризма» и «Легализация средств, полученных преступным путем».

«Это для меня было сегодня новостью», — признался он в эфире телеканала «112 Украина».

В начале сентября глава комитета Верховной рады Украины по свободе слова, депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич назвал ситуацию с телеканалом NewsOne политически ангажированной. Так он прокомментировал обращение Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания в суд с просьбой аннулировать лицензию NewsOne.