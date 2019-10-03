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Корабль «Союз МС-12» с тремя членами экипажа МКС начал спуск с орбиты

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Корабль «Союз МС-12» с тремя членами экипажа МКС начал спуск с орбиты

Москва, 3 октября. Покинувший Международную космическую станцию пилотируемый космический корабль «Союз МС-12», на борту которого находятся три члена экипажа, включил двигатели на торможение и начал спуск с околоземной орбиты. Об этом сообщили в Центре управления полетами (ЦУП).

«Есть включение двигателей корабля «Союз МС-12» на торможение», — говорится в сообщении.

На борту «Союз МС-12» находятся россиянин Алексей Овчинин, первый в истории представитель ОАЭ в космосе Хазаа аль-Мансури и американский астронавт Ник Хейг. Согласно планам, аппарат приземлится в Казахстане в 14.00 по московскому времени.

Напомним, на прошлой неделе с космодрома «Плесецк» стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с военным космическим аппаратом на борту. Кроме того, ракета-носитель «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-15» отправилась в конце сентября с космодрома «Байконур». На борту судна находились три космонавта.

Ранее стало известно, что NASA инициировало переговоры с Роскосмосом о закупке дополнительных мест для астронавтов на кораблях «Союз» на 2020 год. Это единственный способ обеспечить присутствие американских специалистов на МКС.

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Источник: ТАСС
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