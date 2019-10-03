Найден мальчик, потерявшийся в тувинской тайге 29 сентября

Кызыл, 3 октября. Мальчик 12 лет, потерявшийся в тувинской тайге 29 сентября во время сбора кедровых орехов, был найден в четверг. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

«Мальчик нашелся в 5 км от населенного пункта», — рассказали в ведомстве.

В тувинском ГУ МЧС отметили, что из-за переохлаждения ребенок находился в тяжелом состоянии. Для того, чтобы доставить его в республиканскую центральную больницу, потребовалась санавиация.

После пропажи мальчика глава республики Шолбан Кара-оол призвал местные власти обеспечить безопасность сборщиков дикоросов.

«Председателей администраций еще раз призываю обеспечить организованный выход в тайгу для сбора дикоросов, провести разъяснительную работу о важности регистрировать свой выход в тайгу в органах местного самоуправления», — написал глава региона на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

Сообщается, что в поисках ребенка были задействованы более 150 человек. Также применялась различная техника — квадрокоптер и автомобили повышенной проходимости, использовалась спутниковая радиосвязь. Поиски были осложнены густым трудно проходимым хвойным лесом и наличием диких зверей

Напомним, 12-летний мальчик ушел в тайгу со своим отцом 29 сентября собирать шишки и пропал. Сообщение об исчезновении ребенка поступило от дежурного полиции 1 октября.

Люди нередко пропадают в тайге. В августе потерявшийся в тайге в Омской области трехлетний мальчик зашел в заболоченную часть леса, трое суток жила в тайге в вырытой под деревом землянке туристка из Германии, а в конце сентября в тайге в Красноярском крае заблудилась семья из четырех человек. Родители и две дочери, младшей из которых 10 лет, отправились в лес собирать шишки в Тюхтетском районе Красноярского края и заблудились.