В Саудовской Аравии впервые начали прием женщин в армию

Эр-Рияд, 3 октября. Министерство обороны Саудовской Аравии впервые разрешило женщинам служить в армии. При этом они смогут претендовать не только на рядовые, но и на офицерские должности в разных рядах войск.

По данным местной газеты «Аш-шарк аль-аусат», прием женщин на службу, включая ВВС, флот, войска ПВО, стратегических ракет и медицинскую службу​​​, уже начался. Штабной генерал Хасан аш-Хашри заявил, что «прием женщин на военную службу — шаг вперед в верном направлении».

«В саудовской армии полно работы для женщин», — добавил он.

Как отмечает РИА Новости, сейчас в королевстве под руководством наследного принца Мухаммеда бен Сальмана реализуется программа экономических преобразований «Видение-2030». С их помощью власти хотят превратить женщин в одну из движущих сил для реформ в некогда самой консервативной стране.