МС-21 избавляется от «детских болезней», заявил заслуженный пилот РФ

Заслуженный пилот России Виктор Саженин считает, что к моменту получения сертификата летной годности МС-21 избавится от всех «детских болезней».

Ранее стало известно, что во время испытательного полета в подмосковном Жуковском у самолета МС-21 не сработал датчик выпуска шасси.

«Сел штатно, выруливает на стоянку», — сообщил РИА Новости источник в аэропорту.

При этом представители корпорации «Иркут» подтвердили данные о штатной посадке авиалайнера, который проходил испытания в ЛИИ имени Громова. Комментируя ситуацию, заслуженный пилот России Виктор Саженин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что проблемы с электроникой во время испытательного полета — «это абсолютно нормальная ситуация».

«В данный момент самолет МС-21 находится на государственных летных эксплуатационных испытаниях для получения сертификата летной годности. Поэтому для данных полетов, для данного вида полетов — это абсолютно нормальная ситуация. Самолет эксплуатируется на предельных возможностях — на предельных углах атаки, осуществляет посадку с большими перегрузками и т. д. Мне просто приходилось заниматься этой работой на самолете Ил-96, поэтому возможны отказы, в том числе и по электронике. И для того, чтобы не было вот этих «детских болезней» в начале эксплуатации, летчики-испытатели как раз занимаются вот этой работой», — поясняет эксперт.

Так что небольшой инцидент, который произошел с МС-21 вписывается в рамки летных испытаний. Саженин также напомнил, что во время испытаний крупных авиалайнеров жизни экипажа ничего не угрожает, так как все проходят специальную подготовку.

«У летчиков больших авиалайнеров все происходит точно также, как и у летчиков истребителей. Значит все, и мы в том числе проходили специальную подготовку в жуковской школе летчиков-испытателей. Все обязательно летают с парашютами, кроме того, обратите внимание — пилоты всегда в шлемах, даже на демонстрационных полетах. Также существуют средства экстренного покидания самолета в случае нештатной ситуации. Об экипаже заботятся всегда», — продолжает заслуженный летчик.

В случае выявления недочетов в работе электронного оборудования и других систем нового самолета, пилоты после завершения полетов возвращаются к инженерам и проектировщикам машины и рассказывают о необходимых доработках.

«Да, приходят к инженерам, к тем, кто создавал систему, авионику и сообщают о неисправностях, после чего все исправляется прямо на ходу или же на это дается какое-то время. Эти исправления необходимы не конкретному самолету, а всей модельной линейке для того, чтобы выявленных проблем не возникало на серийных машинах. Так что в будущем пассажиры сядут уже в полностью готовый самолет», — заключил Саженин.

Напомним, МС-21-300 — ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения. Он способен вмещать от 150 до 211 пассажиров в зависимости от комплектации. Первый полет воздушное судно совершило в мае 2017 года. Завершение сертификации запланировано на 2020 год, серийное производство — на 2021 год.