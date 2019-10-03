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В Росгвардии показали комплекс для защиты банкоматов от подрыва газом

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В Росгвардии показали комплекс для защиты банкоматов от подрыва газом

Москва, 3 октября. Специальный технический комплекс для защиты банкоматов от подрыва газом презентовали в ходе расширенного заседания технического совета Росгвардии. Об этом сообщается в четверг на сайте ведомства.

По имеющимся данным, комплекс под названием «Свеча» предназначен для обеспечения активной защиты сейфов и банкоматов от взлома злоумышленников при помощи взрывчатки. Отмечается, что данное устройство молниеносно идентифицирует взрывоопасную смесь и приступает к заполнению сейфа или банкомата противовзрывным элементом. После этого на пульт охраны передается тревожный сигнал.

Кроме того, участникам заседания показали систему охраны автомобилей, которая извещает дежурную часть об аварии, вскрытии и попытке угона машины, сообщает «ФедералПресс».

Уточняется, на сегодняшний день этой системой оборудовано около 20 тысяч транспортных средств, в том числе карет скорой помощи. По словам руководителя Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии генерал-лейтенанта полиции Александра Грищенко, в ведомстве положительно оценили надежность и качество представленных комплексов.

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Источник: Пресс-служба Росгвардии
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