В парламенте Нидерландов требуют признать вину Украины в крушении МН17

В Нидерландах набирает оборот внутриполитический скандал, связанный с расследованием по делу о катастрофе малайзийского Boeing-777 на территории Донбасса в 2014 году.

На первом же заседании в этом месяце депутат от Партии Свободы Раймон де Роон внес на рассмотрение Палаты представителей парламента королевства предложение рассмотреть вопрос о привлечении правительства Украины к ответственности за сбитый самолет.

«Учитывая позицию Совета безопасности Нидерландов и учитывая, что имелись все основания, а также возможность для Украины закрыть воздушное пространство над Восточной Украиной для пассажирских рейсов до момента, когда был сбит рейс MH17, прошу привлечь правительство Украины к государственной ответственности», — потребовал де Роон.

Как сообщил «Политнавигатор», парламентарии призывали правительство использовать все возможности для «полного расследования фактов» в отношении Украины.

«О роли Украины в трагедии отсутствует ясность, хотя эта страна должна была закрыть воздушное пространство», — заявил депутат парламента Михель ван Ниспен.

По его словам, нужно провести дополнительное расследование, чтобы добиться истины и справедливости в этом вопросе.

Де Роона также поддержали депутаты от Партии христианских демократов (CDA) и Социалистической партии (SP), Народной партии за свободу и демократию, Христианского Союза при поддержке других политических сил.

Время уходит, воспоминания блекнут, данные будут потеряны, высказал на этот счет свои опасения христианский демократ Крис ван Дам.

«Заслушав обсуждение, Палата отметила, что Совет по безопасности полетов Нидерландов рекомендовал авиационной организации ИКАО ООН играть более активную роль в повышении безопасности полетов над зонами конфликта; считает, что нынешняя практика, в которой решения оставляются за отдельными странами и авиакомпаниями, является слишком опасной и необязательной», — отметили в парламенте.

В 2015 году Совет безопасности Нидерландов уже выносил постановление, что Украина должна была закрыть свое воздушное пространство, пишет издание NOS. Тогда рейс MH17 выбрал бы другой маршрут в Куала-Лумпур, и самолет не был бы сбит.

Напомним, 7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен гражданами. Среди освобожденных Украиной россиян находился Владимир Цемах, которому, по мнению западных СМИ, отводится ключевая роль в международном процессе по делу МН17.

В последние недели перед обменом министр иностранных дел королевства Стеф Блок и премьер-министр Марк Рютте прямо просили Украину не выдавать Цемаха России. Теперь, когда это произошло, голландская сторона попросила Россию арестовать и выдать его. По словам Блока, Россия обязана сделать это на основании резолюции Совета Безопасности ООН.

При этом обмен Цемаха заставил местные СМИ и политиков пересмотреть свое отношение к Украине и ее виновности. В интервью изданию BNR Блок даже назвал новость об обмене «холодным душем».

На слушаниях в парламенте Блок сказал, к изумлению депутатов, что он не имел контактов со своим российским коллегой Сергеем Лавровым после обмена пленными. Члены палаты полагали, что Нидерланды обращались к России по этому вопросу, но на самом деле никакого общения на должном уровне не происходило.

Министр Блок не звонил в Москву и даже не говорил об этом с Лавровым на ежегодной встрече ООН в Нью-Йорке на прошлой неделе, с удивлением пишет NOS.

Теперь не исключено, что такая вопиющая небрежность в расследовании и слепое доверие Украине, постоянно рассказывающей о каких-то «неоспоримых доказательствах» вины России и «важных свидетелях», приведшие к ухудшению отношений с Москвой и серьезному недоверию со стороны собственных подданных, могут иметь самые серьезные негативные последствия как для министра иностранных дел Блока, так и для премьер-министра Рютте.

Трагедия с Boeing-777, который выполнял рейс МН17 Амстердам—Куала-Лумпур, произошла 17 июля 2014 года. Погибли все 298 человек, находившихся на борту самолета. Расследованием инцидента занималась международная (но без россиян в своем составе) Специальная следственная группа, которая практически сразу безосновательно обвинила в трагедии Россию.

Как отмечал МИД РФ, авиакатастрофа стала инструментом нечистоплотной политической игры. В свою очередь, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад считает, что есть серьезные сомнения в основаниях для обвинения России в причастности к крушению Boeing.

Федеральное агентство новостей направило запрос членам нидерландского парламента в отношении роли Украины в гибели лайнера и рассчитывает получить объективный ответ.