Экс-сотрудник ФСБ объяснил рекламу о наборе русских разведчиков в Facebook

Москва, 3 октября. Русскоязычные жители Вашингтона на днях получили неожиданные вакансии: через социальную сеть Facebook им предлагается поработать в интересах Федерального бюро расследований США.

По сообщениям журналистов CNN, материалы нацелены на российских разведчиков, их возможную перевербовку, а также адресованы к тем, кто может иметь информацию об их деятельности. Прямолинейный подход американской вербовки «в лоб» Федеральному агентству новостей прокомментировал экс-руководитель ЦОС ФСБ России Александр Михайлов.

«Американцы в своем стиле пытаются креативно использовать современные СМИ и соцсети для вербовки российских разведчиков или лиц, обладающих госсекретами, и это выглядит забавно. В США всегда использовали довольно прямолинейные подходы к вербовке. И раньше были случаи, когда вербовочные предложения делали без предварительного изучения аудитории, а тут вообще решили «ударить по площадям», — считает бывший сотрудник ФСБ России

По мнению Михайлова, это связано с тем, что возможности американской разведки и контрразведки по получению информации из России серьезно ослаблены.

«Несколько месяцев назад директор Центрального разведывательного управления Джина Хаспел публично призналась в том, что Россия не дает возможности ее разведчикам получать информацию закрытого характера на своей территории. Не первый раз нам удается так парализовать работу американской разведки на своей территории. Контрразведочный режим сегодня жестко регулирует отношения между нашими гражданами и иностранными госслужбами. Поэтому такой ход ФБР выглядит для нас очень забавно и даже фантасмагорично. Мы такими методами никогда не пользовались», — отметил член высшего совета общероссийского движения «Сильная Россия».

Александр Михайлов также добавил, что часто набор в ЦРУ ведется через обычные объявления в газете – это нормальная практика спецслужб США.

«Не знаю, кого они так набирают, но в последнее время такие объявления давались неоднократно в связи с набором русскоговорящих граждан, которые могли бы работать в интересах американской разведки», — отметил собеседник ФАН.

Судя по ошибкам в объявлениях, специалисты в разведслужбы США действительно требуются: журналисты насчитали три орфографические ошибки всего в одной фразе на русском языке в адресной рекламе Facebook.

Ранее сообщалось, что ФБР использует рекламу в Facebook для поиска и вербовки шпионов в России. При переходе по ссылке пользователь попадет на официальный сайт ФБР, где ему предложат поучаствовать в программе контрразведки. Добавим также, что социальную сеть Facebook неоднократно уличали в политической ангажированности и сливе личных данных пользователей третьим лицам.