Бизнес-партнера Пугачевой обокрали на миллион рублей

Москва, 3 октября. Ограбление произошло в московском офисе директора ООО «Новард» Андрея Илиопуло, бизнес-партнера российской певицы Аллы Пугачевой. Преступники украли из офиса компании 1 млн рублей и ценные бумаги.

Грабители проникли в кабинет директора компании «Новард» через окно. Преступники украли сейф, в котором находились 1 млн рублей и ценные бумаги, об этом сообщил источник kp.ru.

В группу компании «Новард» входит обувная компания «Эконика», с которой сотрудничает Пугачева. Примадонна стала партнером обувного бренда 22 года назад.

Певица признавалась, что пыталась заниматься бизнес-проектами и до встречи с Илиопуло. Однако все заканчивалось либо воровством, либо бездельем. Алла Борисовна разрабатывает для бренда авторские коллекции. Певица отмечала, что любовь к обуви ей привил ее отец, он работал в обувной промышленности.

Пугачева также признавалась, что для нее подбор обуви – проблемная тема. Певица обращает внимание не только внешний вид модели, но и выбирает удобную пару. В своей коллекции Пугачева старается представить элегантные модели даже без каблука.

Ранее в Сети появился снимок Пугачевой в мини-платье. Фотографией поделился в Instagram супруг певицы Максим Галкин.