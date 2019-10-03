Бойца ВСУ приговорили в ДНР к 30 годам тюрьмы за диверсии

Донецк, 3 октября. Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил военнослужащего Вооруженных сил Украины к 30 годам тюремного заключения за диверсионную деятельность. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры ДНР.

Украинского силовика признали виновным также в прохождении обучения для осуществления террористической деятельности, диверсий и насильственного захвата власти. Обвиняемый признан виновным в незаконном пересечении границы республики, приобретении и хранении оружия.

Суд установил, что украинский силовик прошел обучение в 30-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, а затем подписал контракт на прохождение службы в зоне боевых действий. Боец украинской армии принимал участие в обстреле Докучаевска, расположенного на юге республики, в результате чего погибли и получили ранения несколько местных жителей, дома в городе оказались разрушены, говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, военнослужащий собирал данные о местах расположения предприятий, объектов связи и жизнеобеспечения населения. Вынесенный судом приговор уже вступил в силу.

Напомним, гражданская война на Украине продолжается с 2014 года, когда Киев развернул против Донецкой и Луганской народных республик военную кампанию. Случилось это после того, как они объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий в Донбассе, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования гражданского конфликта на регулярной основе обсуждается контактной группой в Минске, где с сентября 2014 года было принято несколько документов, закрепляющих шаги по деэскалации конфликта, а также в «нормандском формате». Однако украинская сторона продолжает нарушать минские соглашения.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил военного ВСУ к 16 годам тюрьмы за террористическую деятельность на территории республики.