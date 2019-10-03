Питбуль едва не загрыз дочь казахстанского дипломата в Нью-Йорке



Нью-Йорк, 3 октября. Маленькая дочь советника постпредства Казахстана при ООН пострадала от нападения питбуля в Нью-Йорке. Ребенок был доставлен в больницу с множественными укусами лица и шеи.

По данным пресс-службы МИД Казахастана, инцидент произошел утром в районе Ривердейл Нью-Йорка​​​. Девочка вместе с мамой шла к машине, чтобы поехать в детсад, когда внезапно на нее набросился питбуль без намордника и поводка. Оттащить пса от малышки помог находившийся рядом мужчина. На место происшествия вызвали скорую помощь. Девочку доставили в Jacobi Hospital в районе Бронкса.

«Врачи сделали операцию. В настоящее время ребенок находится в стабильном состоянии и несколько дней проведет в больнице», — добавили в ведомстве.

По факту случившегося проходит полицейская проверка. Генеральное консульство Казахстана в Нью-Йорке оказывает содействие семье дипломата. Родители пострадавшей девочки собираются подать в суд на хозяина питбуля.