Верховная рада потратила на ковровые дорожки около 20 тысяч долларов

Киев, 3 октября. Расходы на содержание аппарата Верховной рады Украины, правительства и Госуправления делами в следующем году вырастут на 299 млн гривен (12 млн долларов) и составят 4 млрд гривен (160,9 млн долларов). Такие сведения содержатся в проекте бюджета Украины на 2020 год.

Украинские журналисты решили выяснить, на что конкретно депутаты Рады намерены потратить бюджетные средства, и обнаружили в списке весьма необычные статьи расходов.

Так, например, аппарат Верховной рады собирается закупить более 30 микроволновок и холодильников на 151,5 тыс. гривен (6,09 тыс. долларов), 34 дивана на 109,9 тыс. гривен (4,42 тыс. долларов) и 45 сейфов на 200 тыс. гривен (8,05 тыс. долларов). Кроме того, парламент уже потратил 483,7 тыс. гривен (19,46 тыс. долларов) на ковровые дорожки.

Отметим, что ранее министр социальной политики страны Андрей Рева заявил, что Украина — бедная страна. По его словам, в нищете украинцев виновата социально-экономическая система, которую строили последние 25 лет.

Такого же мнения придерживается Всемирный банк, который подсчитал ВВП на душу населения. Если судить по этому показателю, то Украина является беднейшей страной в регионе. По уровню экономического развития она уступает таким государствам, как Молдавия, Армения и Грузия. Согласно опубликованному докладу, паритет покупательской способности Украины в три раза ниже, чем в Польше, уровень бедности остается выше докризисного.