Онкоцентр Блохина опроверг слухи о запрете родителям пациентов общаться со СМИ

Москва, 3 октября. В онкоцентре имени Блохина не запрещают родителям пациентов общаться со СМИ, заявили в пресс-службе медицинского учреждения.

Замдиректора НИИ онкологии и гематологии НМИЦ Блохина Максим Рыков ранее заявил, что, когда журналисты приходят в учреждение, то пациентов и родителей запирают в палатах и не дают общаться со СМИ. По его данным, сотрудники онкоцентра пофамильно переписывают посетителей и угрожают выписать детей из больницы, передает «Царьград».

В пресс-службе онкоцентра опровергли эту информацию.

«Сообщения о том, что кто-то в НМИЦ онкологии имени Блохина угрожает выпиской родителям пациентов детского института за общение с прессой являются ложью, — заявили представители медучреждения. — Бездоказательной ложью, публикация которой наносит ущерб, прежде всего, нашим пациентам».

В центре также отметили, что родители могут беспрепятственно покидать территорию клиники, так как она «не является тюрьмой».

«Родители пациентов НИИ ДОиГ могут давать и дают интервью, когда считают это возможным и целесообразным», — констатировали в пресс-службе организации.

Перемещение по территории онкоцентра свободно, кроме специальных зон, где доступ ограничен.

«Также мы не пьем кровь христианских младенцев», — добавили в онкоцентре имени Блохина.

Напомним, скандал вокруг центра Блохина разгорелся после публикации видеообращения врачей НИИ онкологии и гематологии. Медики потребовали уволить нового руководителя. Около 10 врачей онкоцентра позже написали заявление на увольнение.

Ранее «Газета.ru» писала, что в Перми врачи-неонатологи городской больницы №6 готовы массово уволиться, так как не согласны работать в условиях постоянных переработок и низких зарплат.