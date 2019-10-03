Фигуристка Сотникова отдала гадалке-мошеннице 2 млн рублей

Москва, 3 октября. Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Аделина Сотникова отдала гадалке два миллиона рублей, после чего мошенница пропала. Спортсменка уже обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

Фигуристка в сентябре нашла в Instagram объявление об оказании оккультных услуг и решила обратиться за помощью к владельцу страницы. Сотникова написала экстрасенсу, которая представилась Ольгой, и рассказала о проблемах в личной жизни.

Интернет-мошенница пообещала 23-летней фигуристке помочь в ее беде и попросила перевести на счет деньги за работу. Сама ведьма якобы оказывает своим клиентам услуги дистанционно. Сотникова отправила на карту специалисту по оказанию оккультных услуг порядка двух миллионов рублей, после чего женщина перестала выходить на связь, сообщил «Пятый канал».

Как стало известно, сотрудники ГУ МВД России по Москве уже проводят проверку по заявлению профессиональной спортсменки и выясняют обстоятельства происшествия.

Аделина Сотникова завоевала золотую медаль в одиночном катании на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. На ее счету также два серебра за выступления на чемпионате Европы.