Иранская разведка предотвратила покушение на главу спецподразделения КСИР

Тегеран, 3 октября. Сотрудники разведки Ирана сообщили о предотвращении покушения на главу спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть Вооруженных сил Ирана) Касема Сулеймани. Об этом сообщает информационное агентство Tasnim.

Как рассказал руководитель разведки КСИР Хосейн Тайеб, «группа террористов» при помощи 350-500 килограммов взрывчатых веществ собиралась подорвать место, где во время религиозного траура Ашура, проходившего в этом году в начале прошлого месяца, должен был появиться высокопоставленный военнослужащий​

В настоящее время другие подробности происшествия не уточняются​​.