Драки, деньги, два ствола, или Грустное кино о типичной семье по-американски

Крепкая полноценная семья — самое ценное, что может быть в жизни каждого человека. Однако даже в этом, казалось бы, естественном положении дел американцы нашли способ показать себя «исключительной нацией».

Наверное, только глухой не слышал о том, что именно с территории США доносится наибольшее число призывов к соблюдению прав детей, гуманности, жизни ради будущих поколений и прочего. Тем более удивительно, что в самих Штатах ни о детях, ни о семьях, ни тем более о будущих поколениях не заботятся, скорее даже наоборот.

Америка является безусловным лидером среди всех развитых стран по количеству убийств членов семьи их ближайшими родственниками с применением огнестрельного оружия. По данным статистики, в 2017 году из 1527 женщин, убитых в семьях своими супругами или партнерами, 926 были лишены жизни с использованием оружия. Только в 18 штатах за последние 11 лет были убиты более 5000 женщин. В целом, с 2010 года по 2017 год связанные с оружием убийства внутри США увеличились на 26%, с тревогой отмечают американские аналитики.

Впрочем, это крайности. В большинстве же случаев так называемое «домашнее насилие» представляет собой банальные побои, а также моральные издевательства, в том числе над самыми беззащитными и слабыми членами семьи. Поэтому вполне закономерно, что США являются страной, где зафиксировано самое большое количество маньяков и серийных убийц на душу населения. В самом деле, более 76% подобных случаев зафиксированы именно там, а самые безжалостные убийцы вырастают в тех американских семьях, где процветает безнаказанное ежедневное насилие.

Как ни страшно это констатировать, в подавляющем большинстве ситуаций жертвами домашнего насилия в США являются дети. Американское государство в принципе не обращает на это внимание, а если ребенка и заберут из семьи в интернат, то условия его существования будут напоминать больше тюрьму, чем место спасения. Это основная причина того, что в США так много бездомных детей и подростков.

По оценкам, каждый год примерно 700 000 детей в США становятся бездомными, а общее количество молодых американцев в возрасте от 13 до 25 лет, для которых домом стала улица, доходит до 4,2 миллионов!

Но не только женщины и дети становятся в Штатах жертвами домашних побоев — крепко достается и американским мужчинам. Из них почти 30% когда-либо были жертвами насилия в собственном доме от рук членов своей семьи — хотя мужчины гораздо реже склонны сообщать об этих «наказаниях» в полицию.

Отсутствие любви и заботы со стороны близких людей все чаще становится причиной мужских суицидов. Так, в возрастной группе среди мужчин от 45 до 64 лет количество самоубийств достигает 30 случаев на 100 тысяч человек. Ученые в США открыто заявляют о пиковых значениях за последние полвека наблюдений по стране. Жертвам впору писать инструкции по выживанию среди ежедневного насилия.

Важно подчеркнуть, что насилие в семье — это во многих случаях печальная «привилегия» белых американцев. Дело в том, что существующая в США система социальной поддержки привела к тому, что более 70% цветных семей являются неполными, так как один родитель с ребенком получает больше пособий и льгот, чем полная семья.

Неполные семьи и непрерывное насилие над детьми ведут к множеству других социальных проблем американского общества. В последние годы в США становится все больше детей с нарушениями гендерной самоидентификации или склонностью к криминалу, которые пополняют и без того забитые тюрьмы для малолетних преступников.

В подобной ситуации живет уже третье поколение американцев, воспроизводя в собственных семьях глубоко ущербную или откровенно извращенную модель отношений. Иными словами, внутренняя политика США привела к тому, что институт американской семьи методично разрушается несколько десятков лет подряд, считают социологи.

Действительно, последние 40 лет минимум в США происходит целенаправленное размывание традиционных устоев общества. Рядовая американская семья превратилась в самое настоящее поле боя — с ежедневным психологическим или сексуальным насилием, извращениями, рукоприкладством, наркотическим и алкогольным угаром.

Но что, наверное, самое страшное — именно такую модель «передовых семейных отношений», с издевательствами и настоящим угнетением беззащитных, западные идеологи пытаются экспортировать в те страны, которые попали в сферу их всеразрушающего влияния.