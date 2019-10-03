Сябитова заявила, что Бузова и Батрутдинов на ТВ подрывают семейные ценности

Москва, 3 октября. Главная сваха России, соведущая телепередачи «Давай поженимся» Роза Сябитова прокомментировала новое тв-шоу о любви и поиске второй половины «План Б», главными героями которого стали скандальная телеведущая и певица Ольга Бузова и шоумен, звезда Comedy Club Тимур Батрутдинов.

Сябитова в интервью Nation News рассказала, что не приветствует таких «показных» отношений, на которые идут Бузова и Батрутдинов, участвуя в телепроекте.

«Мне неприятно, что сейчас классические отношения начинаются с таких моментов на потребу обществу из серии «пипл хавает», — заявила профессиональная сваха.

Она отметила, что «План Б» «подрывает» семейные ценности, давая плохой пример подрастающему поколению, и привела в качестве положительного примера «свой» проект «Давай поженимся», который, по мнению Сябитовой, действительно может помочь людям найти друг друга и указать на их недостатки, чтобы качественно улучшить их поведение в семейных отношениях.

«В нашей программе мы помогаем не просто найти кого-то, но и разобрать свои ошибки, понять, почему не получается прийти к браку. То, что делают сейчас Бузова с Батрутдиновым — полный подрыв семейных ценностей, ведь на них смотрит подрастающее поколение, во всем копирует поведение и мотивацию», — категорично сказала Сябитова.

Она также отметила, что разгульный стиль жизни ведущей «Дома-2» не приведет ее к семейной жизни.

«Мне плевать, что делает Бузова со своим телом. Ее стиль жизни не приведет к семье. Я тоже человек, который веселит, но вместе с тем давайте оставаться людьми», — поделилась Сябитова.

Таким образом, опытная сводница не видит никакой «смысловой нагрузки» в новом проекте звезд ТНТ и не прослеживает даже намека на достойное семьи поведение Бузовой.

«Бузова открывала «Форд Боярд». Визжала, как сумасшедшая. Мне было неприятно на это смотреть, потому что идея программы не в истерии, а в преодолении», — неожиданно напоследок «припечатала» молодую коллегу Сябитова.

В начале сентября Сябитова объяснила, почему Ольга Бузова не привлекает успешных мужчин, и посоветовала коллеге-телеведущей оперативно решать вопрос с браком и детьми.