Галкин сел на необычную диету

Москва, 3 октября. Известный юморист Максим Галкин рассказал на своей странице в Instagram, что сел на необычную диету.

Артист в «сторис» показал, чем он питается во время разъездов по стране с выступлениями.

«Вот я решил сесть на диету. У меня диета такая. Берем груздь. Макаем в сметану и едим», — сказал 43-летний супруг звезды советской и российской эстрады Аллы Пугачевой.

Журналисты издания «Утро.ру» не исключили, что грибы появились в рационе знаменитости не случайно. Как известно, грибы имеют свойство повышать потенцию.

Представитель шоу-бизнеса откровенно рассказывает поклонникам о жизни и, бывает, жалуется на лишний вес, от которого он мечтает избавиться.

График концертов Галкина расписан до конца года. За это время артист посетит Оренбург, Ростов-на-Дону, Краснодар, Ижевск, Белгород, Архангельск, Северодвинск и ряд других городов. Артист активно ведет свои социальные сети, поэтому там с легкостью можно найти его впечатления от выступлений в российских городах. Галкин, например, снимает юмористические видеоролики, рассказывая, как проходит его поездка по стране.