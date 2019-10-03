Симоньян объяснила истерики стареющего Навального попыткой понравиться «молоденьким»

Москва, 3 октября. Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала истеричный выпад блогера Алексея Навального из-за популярности телеканала. Симоньян назвала причиной истерики Навального неумолимое старение и потерю аудитории.

Поводом для заявления Навального стала публикация RT в Twitter. Телеканал отметил, что прямой эфир RT о митинге в Москве 29 сентября набрал больше просмотров, чем прямая трансляция на канале Навальный Live.

Очевидно, Навального задела популярность RT, блогер разразился тирадой из оскорблений: Навальный назвал работников телеканала «свинобомжами» и «чучундриками», а главу одного из самых популярных в мире телеканалов «боброедкой».

Продемонстрированный «оппозиционным» блогером уровень дискуссии стал очередным примером беспомощности Навального, теряющего популярность.

«Вот что бывает, когда неудержимо стареешь, а все еще хочется нравиться молоденьким. «Чучундрики и свинобомжи». Напомнило покойного Батьку Кондрата с его незабвенными «сионистами и курощупами», — отметила Симоньян в комментарии RT.

Главный редактор RT с иронией добавила, что «боброедка» — куда метафоричнее. По мнению автора telegram-канала «Постправда», истерика Навального вызвана вовсе не популярностью RT и стрима. Глава «Фонда борьбы с коррупцией» затаил обиду на телеканал, который вывел его махинации с биткойнами на чистую воду. В порыве мести Навальный опустился до «чучундриков и свинобомжей».

Очередной митинг прошел в Москве 29 сентября. Участие в согласованной акции приняли около 20 тысяч человек, что в разы меньше, чем ранее. Даже последователи Навального не поняли, в честь чего устраивалась акция, и решили не тратить на нее время.

Политические митинги, большинство из которых не были согласованы с властями столицы, прошли в Москве в конце июля и начале августа текущего года. Во время незаконных акций специально обученные провокаторы устраивали беспорядки, провоцировали драки и нападали на правоохранителей.

Федеральное агентство новостей провело расследование, итоги которого озвучены в фильме «Анатомия протеста 2019». ФАН удалось выяснить, что участие в подготовке провокаторов принимали иностранные граждане. В частности, в штаб Навального в Москве наведывался сотрудник посольства США Стивен Секстон, он проводил лекции и тренинги, учил оказывать сопротивление полиции.

Участие иностранных граждан, в особенности представителей американского посольства в РФ, в подготовке незаконных акций является безусловным вмешательством во внутренние дела РФ. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России может изучить публикацию ФАН о попытках США повлиять на результаты выборов в стране.