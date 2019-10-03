ФБР использует рекламу в Facebook для поиска и вербовки шпионов в России

Факт вмешательства правительства США во внутренние дела России давно перестал быть новостью и превратился в обыденность. Практически ежедневно западные спецслужбы предпринимают попытки нанести удар по российскому суверенитету на самых разных уровнях.

Уже не стесняются

Так, Федеральное бюро расследований США (ФБР) начало действовать настолько нагло, что удивились даже журналисты CNN, которым давно привычна антироссийская риторика. В американской социальной сети Facebook появилась реклама, опубликованная с официального аккаунта спецслужбы. В ней русскоязычных пользователей прямым текстом призывают сотрудничать с американскими спецслужбами.

При переходе по ссылке пользователь попадет на официальный сайт ФБР, где ему предложат поучаствовать в программе контрразведки, проще говоря «стучать». Судя по комментарию представителя ФБР, спецслужба особо надеется на «сотрудничество» с работниками российских дипмиссий по всему миру.

Их методы

Ранее не менее нагло в российскую политику решил вмешаться и американский Сенат. Там потребовали от Госдепартамента и министерства финансов немедленно ввести санкции против российских политиков и чиновников, связанных с подавлением летних беспорядков в Москве, организованных так называемой несистемной оппозицией. Эту идею активно продвигает рупор российской оппозиции в США Владимир Кара-Мурза, глава Фонда Бориса Немцова.

Российская сторона не оставляет без ответа попытки Запада повлиять на внутреннюю политику страны. В конце сентября Федеральное агентство новостей (ФАН) опубликовало объемное расследование о вмешательстве иностранных спецслужб в российские выборы.

Особое внимание было уделено сотруднику ЦРУ Стивену Секстону, главе службы безопасности американского посольства в Москве. Как оказалось, этим летом он проводил специальные тренинги по организации уличных акций. Мероприятия проходили в так называемом «Фонде борьбы с коррупцией», возглавляемом Алексеем Навальным.

На журналистское расследование обратили свое внимание в МИД России и Госдуме. Специально созданная парламентская комиссия по вмешательству иностранных государств в дела России внимательно рассмотрит обнародованную информацию. По итогам проверки Секстон может быть объявлен персоной нон грата.

Кроме того, депутаты Госдумы намерены рассмотреть законопроект, в соответствии с которым вмешательство во внутренние дела России станет уголовно наказуемым преступлением. Что интересно, одним из первых наказание может понести Facebook, который уже не первый раз пойман на распространении антироссийской информации через свои рекламные сети.

Таким образом, появившаяся в Facebook реклама ФБР — лишь один из эпизодов глобальной кампании США по давлению на Россию. Американские спецслужбы используют самые различные методы, но основная их цель — подорвать стабильность страны изнутри. Именно в связи с этим основной упор делается на поиск агентов влияния внутри России, а их работа маскируется под деятельность оппозиции.