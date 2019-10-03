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Порошенко не явился на допрос в Госбюро по делу о незаконном пересечении границы

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Порошенко не явился на допрос в Госбюро по делу о незаконном пересечении границы

Киев, 3 октября. Пятый президент Украины Петр Порошенко в очередной раз не явился на допрос в Государственное бюро расследований (Госбюро). Об этом заявили журналистам в четверг в пресс-службе украинского ведомства.

Отмечается, что экс-главу страны вызвали на допрос в качестве свидетеля. Он должен был дать свои показания по делу касательно возможной организации незаконного пересечения украинской границы с использованием фальшивых документов.

«Порошенко не пришел на допрос в четверг», — передает «Интерфакс-Украина» слова представителя пресс-службы.

Ранее сообщалось, что экс-президент Порошенко подозревается в превышении полномочий, отмывании денежных средств преступным путем и государственной измене. В последнем случае речь идет о приказе отправить в российские территориальные воды три военных корабля — «Яны Капу», «Бердянск» и «Никополь» — и использовании их задержания в качестве причины для введения военного положения в стране.

По мнению экспертов, Порошенко рассчитывал таким образом сорвать президентские выборы, на которых имел крайне небольшие шансы на переизбрание, однако западные партнеры Украины воспротивились, и ему пришлось отменить военное положение через 30 дней.

В прошедший вторник Порошенко должен был прийти на допрос и дать показания с использованием полиграфа, но лидер фракции «Европейская солидарность» так и не появился. Позже адвокат экс-президента сообщил украинским СМИ, что тот якобы не получал уведомлений о назначенном на 1 октября допросе. Стоит отметить, что ранее Порошенко заявлял, что готов к допросу с полиграфом, но лишь при условии, что он будет проходить в эфире подконтрольного ему телеканала «Прямой», а не в офисе Госбюро.

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