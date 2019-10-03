Парламент Чечни частично запретил продавать и курить электронные сигареты

Грозный, 3 октября. Парламент Чечни утвердил законопроект о частичном запрете продажи и использования электронных сигарет на территории республики, заявил председатель парламента Магомед Даудов.

В прошлом месяце глава Чечни Рамзан Кадыров предложил запретить курение электронных сигарет и их продажу. По его мнению, употребление табака в такой форме является зависимостью, которая подобна обычным сигаретам. Чеченский лидер напомнил, что в мире уже были зафиксированы несколько случаев смерти из-за использования электронных сигарет.

«Принято единогласно», — огласил решение парламента республики по этому законопроекту Даудов.

Документ должен подписать Кадыров, затем, через 14 дней он вступит в силу.

Принятый парламентом Чечни закон запрещает розничную продажу электронных сигарет, жидкостей для них и устройств для нагревания табака людям до 18 лет. Кроме того, он накладывает ограничения использования электронных сигарет в местах, где оказывают образовательные услуги, в заведениях культуры, спортивных объектах, а также медицинских учреждениях и в общественном транспорте.

Ранее аналогичное решение приняли власти Индии. Министр финансов и по делам корпораций Нирмала Ситараман заявила, что электронные сигареты были запрещены в стране после ряда смертей в США, связанных с использованием вейпов.