Емельяненко опубликовал видео драки с Кокляевым

Москва, 3 октября. Конфликт между бойцом смешанного стиля Александром Емельяненко и пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, в результате которого последний получил небольшое рассечение брови, попал на видео. Ролик боец ММА опубликовал в Instagram.

Как сообщали СМИ, инцидент произошел в ресторанном комплексе в центре Москвы. Конфликт между Кокляевым и Емельяненко разгорелся во время очной ставки, которую организовал спортивный блогер Азамат Бостанов.

Это была их первая встреча после подписания договора на проведение поединка, пишет «Газета.ru».

Судя по видео, Кокляев первым довольно грубо бросил кепку в оппонента, затем Емельяненко ответил сопернику тем же. В итоге драки пауэрлифтер получил рассечение брови, передает «Пятый канал». На кадрах ролика это хорошо видно — спортсмену потребовалась салфетка, чтобы вытереть кровь.

«Обзываться не по-мужски. На ринге все выясним», — сказал Кокляев.

Напомним, что поединок между спортсменами пройдет, согласно планам, 29 ноября на «ВТБ Арене» в Москве. Бой будет проводиться по правилам бокса.

В начале сентября Емельяненко опубликовал в своем Instagram видеозапись, на кадрах которой подписывает контракт на бой с Кокляевым. После этого боец встал, повернулся спиной и порвал на себе рубашку движением плеч. При этом спортсмен пообещал сделать «то же самое» с Кокляевым.

Емельяненко выразил уверенность, что Кокляев долго на ринге не продержится, поскольку является тяжелоатлетом, а не бойцом смешанных единоборств. Кроме того, профессиональный боец ММА посоветовал Кокляеву как можно скорее приступить к тренировкам для подготовки к предстоящему бою.

Случившемуся предшествовала видеозапись, опубликованная Кокляевым, на которой он раскритиковал конфликт бойцов MMA Емельяненко и Сергея Харитонова, отметив, что спортсмены развеяли миф о «тупых качках».