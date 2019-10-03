Украина потребовала дать ей возможность получать газ из Туркмении

Киев, 3 октября. «Нафтогаз» потребовал у «Газпрома», чтобы тот предоставил Украине возможность получать газ из Туркмении. Об этом в четверг заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

«Нафтогаз обоснованно требует, чтобы «Газпром» разблокировал возможность получать на границе Украина-РФ газ из Туркменистана, газ независимых добытчиков в России, а также газ для европейских контрагентов «Газпрома», — пишет он в Facebook.

Отметим, что в настоящее время Москва и Киев при содействии Евросоюза ведут переговоры о продлении контракта на транзит российского газа через Украину, который истекает в этом году, однако стороны пока ни к чему не пришли. Украинская сторона пытается принудить РФ к пролонгации контракта и требует гарантировать перекачку определенного объема газа. Российская же сторона настаивает на том, что сотрудничество с Украиной невозможно, пока она продолжает заваливать «Газпром» судебными исками.

Не лучше обстоят дела и с отоплением самой Украины. Страна отказалась от покупок российского газа напрямую у Москвы. Вместо этого она покупает реэкспорт российского же газа, но уже через перекупщиков в Европе. Ситуация осложняется тем, что Киев вынужден устанавливать повышенный тариф на газ из-за требований своих кредиторов — Евросоюза и МВФ. «Нафтогаз» уже заявил о возможном срыве отопительного сезона. Десятки городов Украины могут оказаться без тепла из-за слабой платежной дисциплины обремененных огромными долгами тепловых компаний, которые тормозят с оплатой газа.