В «Нафтогазе» придумали «лучшую замену» истекающему транзитному договору с РФ

Киев, 3 октября. Украина успеет внедрить европейские нормы, чтобы заключить новый контракт на транзит газа с Россией, заявил исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко.

Он напомнил, что ранее президент РФ Владимир Путин заявил о готовности Москвы подписать контракт с Киевом, если украинская сторона внедрит правила ЕС.

«Украинское правительство и регулятор говорят, что Украина успеет внедрить европейские правила до конца года», — заверил Витренко на своей странице в Facebook.

Нормы, о которых написал исполнительный директор группы «Нафтогаза», предусматривают внедрение Нацкомиссией Украины европейских сетевых кодексов, касающихся балансировки, распределении мощностей, тарифов и так далее. Помимо этого европейским стандартам должны соответствовать и оператор ГТС Украины (ООО «ОГТСУ») и сам регулятор («Нафтогаз»).

Витренко уточнил, что если внедрить европейские нормы не получится, то вместо нового договора стороны могут заключить свопы — короткие контракты по рыночным ценам.

«Этот вариант лучше продолжения текущего контракта, и он позволяет уже даже сейчас применить европейские правила к этим операциям», — добавил он.

Напомним, контракт на транзит газа из России в страны ЕС через Украину истекает 31 декабря этого года.19 сентября в Брюсселе состоялись трехсторонние консультации между представителями Москвы, Киева и Еврокомиссии об условиях использования ГТС Украины после завершения действующего транзитного контракта. Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил тогда, что Россия готова временно продлить действующий транзитный контракт при определенных условиях.