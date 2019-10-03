Соловьев с юмором отреагировал на требование особых льгот для «жертв перестройки»

Известный телеведущий Владимир Соловьев с юмором отреагировал на идею депутата Госдумы Бориса Чернышова создать в России новую категорию льготников под названием «жертвы перестройки».

«Жертвами» депутат призвал признать тех, кому, по его мнению, нанесли максимальный вред реформы в СССР второй половины 1980-х годов, получившие название «перестройка». Курс на перестройку провозгласил тогдашний глава СССР Михаил Горбачев. По мнению Чернышова, горбачевская перестройка привела к геополитической и гуманитарной катастрофе для миллионов жителей СССР в 1990-е годы, от которой больше всего пострадали граждане, которым в те годы было 25—45 лет.

Один из тех, кто попадает в эту возрастную группу, а значит теоретически тоже может считаться «жертвой перестройки», — известный журналист, писатель, телеведущий Владимир Соловьев. На просьбу Федерального агентства новостей прокомментировать неожиданную депутатскую инициативу Соловьев отреагировал с юмором.

«Кто я, чтобы комментировать такое? — со смехом сказал журналист. — Я, конечно, близок к практикующим психиатрам, но диплома все-таки у меня пока нет!»

ФАН также попыталось получить комментарий у главы корпорации РОСНАНО, одного из главных «прорабов перестройки» (так называли тех, кто стоял у истоков изменений на исходе существования СССР) Анатолия Чубайса, которого принято винить во всех бедах, постигших страну.

К сожалению, он оказался недоступен для комментариев.

Ранее RT со ссылкой на имеющийся в редакции документ сообщило, что с неожиданной инициативой выступил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов, который направил соответствующее обращение в адрес министра труда РФ Максима Топилина.

В обращении депутата говорится, что из-за перестройки в стране было зафиксировано падение рождаемости, возросла смертность, «жертвы» эпохи перемен раньше уходят из жизни, много болеют, а значит — нуждаются в дополнительной социальной поддержке.

«На долю тех, кто сумел прожить в эпоху перемен, выпали серьезные испытания. Эту категорию населения предлагаю обозначить как «жертвы перестройки», которым также должны предоставляться различные льготы и субсидии», — говорится в документе.

Идею Чернышова уже осудил автор анонимного Telegram-канала «Мышь в овощном».

«Народный избранник, не успевший к началу перестройки даже родиться, тянется поиграться с ключами от ящика Пандоры, вряд ли понимая возможные последствия своей игривости, — пишет автор канала. — Если есть «жертвы», — логичным следующим шагом будет выявление тех, кому именно эти жертвы были принесены, для предъявления адресных претензий. А под эту категорию, при желании, можно подвести много кого».

«Мышь в овощном» предупреждает, что этот путь открывает «широкий фронт для взаимного сведения счетов, на фоне которого хаос после развала СССР покажется чем-то совершенно безобидным».