Экономист рассказала, как было достигнуто «русское чудо» в сфере карточных платежей

«Русское чудо» и значительный рост токенизированных платежей обусловлен в первую очередь снижением инфляции. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявила вице-президент «РФИ Банка» Елена Чижевская.

«Русское чудо»

В РФ произошло «чудо» в сфере карточных платежей. Об этом сообщает «РБК», ссылаясь на исследование международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG).

Сообщается, что с 2010 года по 2018 год число подобных транзакций выросло в 30 раз (с 5,8 до 172 в год на человека). По мнению авторов, стимулом для этого послужило сочетание дешевого розничного финансирования, крупных инвестиций в технологии и высокой концентрации рынка.

Кроме того, в консалтинговой компании обратили внимание, что благодаря «российскому чуду» страна смогла стать крупнейшим на территории Европы рынком по количеству операций с использованием цифровых кошельков и лидером в мире по числу защищенных токенизированных транзакций. При этом в России платежи с помощью мобильных телефонов и бесконтактные платежи адаптированы лучше, чем в других государствах.

В исследовании отмечается, что в 2019-2028 годах рост в сфере карточных платежей упадет до 11,8 процента. Но и тут РФ не утратит лидерство среди 58 стран, которые были рассмотрены в докладе.

Согласно прогнозам, на рынке Европы средний рост ожидается на уровне 5,9% в год: на рынке Западной Европы будет зафиксирован рост на 5%, а на рынке Восточной Европы — 7,4%, в основном за счет показателей Российской Федерации.

Снижение инфляции

Как отметила Елена Чижевская, «русское чудо» и значительный рост токенизированных платежей обусловлен в первую очередь снижением инфляции. Сейчас она колеблется в диапазоне 5,5-5,0%, а в дальнейшем планируется ее снижение до 3%.

«Также инвестиции в технологии совершенствования платежей дают эффект, потому что новые возможности всегда привлекают молодое поколение. Развитие сервисов и онлайн-площадок, таких как AliExpress, Gearbest и многих других. Такие системы позволяют упростить и облегчить жизнь населения», — пояснила Елена Чижевская.

По ее словам, подобные системы сегодня позволяют онлайн вызвать такси, заказать еду, покупать одежду, бронировать номера, приобретать билеты на ж/д транспорт. Все эти сервисы позволяют создавать необходимый уровень комфорта не снижая темп и ритм жизни, простаивая в очередях.

«Поэтому в 2010–2018 годах в России наблюдался феноменальный рост числа безналичных транзакций. За этот период рост составил почти в 30 раз — с 5,8 до 172 в год на человека. И все эти годы сопряжены с развитием сервисов, снижением инфляции и увеличением свободы населения в выборе способа оплаты товаров и услуг», — заключила Елена Чижевская.

С 28 января в РФ в тестовом режиме начала работу система быстрых платежей. В полноценном режиме платформа заработала в конце февраля. При этом сначала в системе проводились переводы между счетами физических лиц и между счетами одного клиента в разных банках.