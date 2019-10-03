Сирия, 3 октября. В Ракке были найдены тела десяти человек, погибших в ходе битвы за город. Курды и коалиция США провели десантные операции на востоке Дейр-эз-Зора. Десятки семей беженцев вернулись в город Аль-Кусейр на западе Хомса, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обмениваются ударами с исламистами и в южной части Идлиба.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась авиаударам ВВС Сирии на юге Идлиба.

Курды: провели рейды на востоке провинции Дейр-эз-Зор.

Международная коалиция: задействовала десант в Восточном Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции: направили подкрепления к городу Тель-Абъяд на севере Ракки.

Провинция Хомс

Агентство новостей SANA News сообщает о том, что в город Аль-Кусейр, расположенный юго-западнее административного центра провинции недалеко от границы с Ливаном, прибыли десятки семей беженцев, которые покинули свои дома после оккупации населенного пункта боевиками исламистских бандгрупп. Жители смогли вернуться в родные места после восстановления инфраструктуры города правительственными силами. Отмечается, что власти САР прилагают большие усилия для содействия перемещенным лицам, желающим приехать обратно в страну. Напомним, после захвата города джихадистами отсюда под угрозой расстрела бежали около 30 тысяч христиан, а их дома были разграблены, разрушены или сожжены. Ожесточенные бои за Аль-Кусейр, в ходе которых исламисты понесли значительные потери в живой силе, разворачивались в 2013 году.

Провинция Дейр-эз-Зор

Поступила информация о новой десантной операции военных возглавляемой США международной коалиции и «Демократических сил Сирии»**** (SDF) на юго-востоке от Дейр-эз-Зора. По сведениям Twitter-канала (EuphratesPost), в ходе обследования территории были задействованы американские вертолеты. Военный источник в сети Twitter (DeirEzzor24) сообщает о том, что союзники также провели рейды в городе Шхиль севернее Меядина. Никаких данных о последствиях осуществленных обысков пока не поступало. Официально заявленной целью операции является поиск и ликвидация «спящих ячеек» «Исламского государства»1.

Провинция Идлиб

На юге региона продолжаются перестрелки между правительственными войсками и боевиками вооруженной оппозиции. Как передает информационный портал Halab Today TV, под огнем Сирийской арабской армии (САА) оказались военные объекты исламистов на подступах к населенным пунктам Хиш и Аль-Хас. Военный источник в сети Twitter (ufuk_sy) также заявляет о стычках неподалеку от города Маар-Зета. Поддержку артиллерийским дивизионам САА оказывают ВВС Сирии, которые наносят точечные удары по расположениям исламистов террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1***. Об этом сообщает медиапортал Aleppo Media Center. Сведения о нанесенном радикалам уроне пока выясняются.

Провинция Ракка

Турция направила подкрепления к городу Тель-Абьяд, расположенному на севере сирийской Ракки. Согласно информации Twitter-канала (yasiremres), колонна с танками, военной техникой и материально-техническим обеспечением прибыла к сирийско-турецкой границе. Ранее неподалеку отсюда был задержан один из высокопоставленных террористов «Исламского государства», который попытался пробраться в турецкую провинцию Шанлыурфа из контролируемых курдами районов. Напомним, турецкая жандармерия получила анонимный донос.

Между тем во время расчистки завалов в административном центре провинции были найдены десять тел местных жителей, передает новостной портал El Dorar. Предполагается, что все они погибли в результате бомбардировок ВВС международной коалиции, проведенных во время битвы за город в 2017 году. Как известно, несмотря на то, что с момента захвата Ракки курдами прошло уже почти два года, населенный пункт до сих пор не безопасен для проживания гражданского населения ввиду незавершенности работ по уничтожению следов военного присутствия джихадистов.

Провинция Хасака

Военный источник в сети Twitter (VivaRevolt) сообщает о том, что в город Камышлы в северной части Хасаки прибыл очередной конвой с военной техникой западной коалиции США. Отмечается, что переброшенное вооружение предназначено для курдов. Таким образом, «Демократические силы Сирии» (SDF) продолжают наращивать боевую мощь вблизи границы с Турецкой Республикой, несмотря на формирование так называемой безопасной зоны в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты между Анкарой и Вашингтоном.

1 Организация запрещена на территории РФ.