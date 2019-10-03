Названо число кроссоверов и внедорожников в России

Москва, 3 октября. Эксперты агентства «Автостат» провели анализ российского автопарка и назвали число кроссоверов и внедорожников.

По данным на 1 июля 2019 года, 23% от общего количество легковушек в РФ относится к сегменту SUV, иными словами, это каждый четвертый автомобиль (всего кроссоверов и внедорожников в России 10,15 млн штук).

При этом самым популярным брендом в этом сегменте является отечественная Lada (1,2 млн единиц, или почти 10%). На втором месте по популярности — японская Toyota (1,03 млн штук). Тройку лидеров замыкает Nissan (933 тыс. шт.). Кроме них, в десятку популярных брендов по объему парка кроссоверов и внедорожников эксперты включили Chevrolet, Mitsubishi, Hyundai, УАЗ, Renault, KIA и Suzuki.

Ранее в «Автостате» назвали пять самых популярных пикапов в России. В тройку лидеров вошли УАЗ «Пикап», Toyota Hilux и Mitsubishi L200. На четвертом месте расположился Volkswagen Amarok, а на пятом — Mercedes-Benz X-Class, пишет «Ридус».