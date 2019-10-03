Специалисты из России и Сирии достраивают укрытия для вертолетов на базе «Хмеймим»

Михаил Мусаев, глава проекта Главного военно-строительного управления по спецобъектам, сообщил в интервью журналистам, что в настоящее время на базе «Хмеймим» в Сирии продолжается строительство укрытий для вертолетов ВКС РФ. Отставания от графика нет, и ожидается, что все работы завершатся уже в следующем месяце. Другие подробности – в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Каждое из сооружений является сборным металлическим ангаром, укрытым бронированными листами с трех сторон от ударов извне, в частности – от мин. К возведению укрытий привлечены не только российские, но и сирийские специалисты. Данные объекты строятся по типу ангаров для защиты военных самолетов, пояснил Мусаев.

«Также в рамках государственного контракта на базе «Хмеймим» предусмотрены строительство двух дорог, модернизация одной уже существующей, а также строительство проезда, который должен соединить площадки размещения самолетов и вертолетов», – добавил он.

Кроме того, на российском аэродроме сейчас осуществляется реконструкция одной взлетно-посадочной полосы, передал представитель штаба материально-технического обеспечения контингента войск на «Хмеймиме» Игорь Олерский.

«Идет реконструкция взлетно-посадочной полосы «Западная». К работам привлечены сирийские специалисты. В настоящее время выполняется устройство продольных и поперечных швов и установка свето-сигнального оборудования», – рассказал офицер.

Эта полоса, в отличие от уже действующих, будет выполнена из монолитного бетона. Ее общая длина составит 3000 метров. Таким образом, она будет способна принимать всевозможные воздушные суда, в частности сирийские гражданские самолеты – как из Дамаска, так и из других городов.

Военный эксперт и заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин заметил в беседе с корреспондентом ФАН, что данные технические усовершенствования действительно необходимы как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. В целом улучшение авиабазы в Сирии представляет важное стратегическое значение для армии нашей страны.

«Все военнослужащие, дислоцирующиеся на российском аэродроме «Хмеймим», надежно защищены, но эту надежность, конечно, необходимо постоянно совершенствовать. В частности, все решения по поводу укрепления вертолетного парка являются весьма важными. Укрыть вертолеты нужно, поскольку это, к тому же, дорогостоящая техника, и есть реальная угроза, что она все-таки может пострадать от осколков боеприпасов террористов», – обратил внимание наш собеседник.

Безусловно, главными гарантами безопасности аэродрома являются новейшие российские средства ПВО, однако в условиях продолжающихся военных действий и близости позиций «Джебхат ан-Нусры»1 (деятельность запрещена в РФ) и других крайне радикальных группировок дополнительные профилактические меры точно не помешают.

«Так или иначе, боевики из Идлиба время от времени продолжают обстрелы в направлении российской базы, используя снаряды, мины, самодельные взрывные устройства и так далее. И поэтому рисковать нашей техникой и нашими военнослужащими, безусловно, нельзя. Поэтому любые мероприятия, способствующие повышению уровня безопасности на базе, вполне актуальны и закономерны. Еще далеко не все спокойно в САР, но со временем, я уверен, мирные процессы полностью возобладают, и военная и политическая ситуация в арабской республике наладится», – убежден эксперт.

Он напомнил, что и после завершения сирийского конфликта российский аэродром «Хмеймим» продолжит функционировать. Соответственно, улучшения являются актуальными не только сегодня, но и в перспективе на будущее.

«Самолеты, кстати, уже стоят в ангарах. Теперь будет всесторонне защищена и наша вертолетная техника. Необходимой и отвечающей запросам также является и модернизация одной из взлетно-посадочных полос, которая вскоре сможет принимать все типы самолетов. Это важная опция, поскольку возможности в Сирии будут разворачиваться, будут разворачиваться возможности базы. Поэтому все идет своим чередом, и самое главное, что в центре внимания люди и их безопасность», – подытожил Андрей Кошкин.

1 Организация запрещена на территории РФ.