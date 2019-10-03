Каракас объяснил падение добычи нефти в Венесуэле атаками на энергообъекты

Каракас, 3 октября. Добыча нефти в Венесуэле, которая обладает самыми большими нефтяными запасами на планете, рухнула ниже 1 млн баррелей в сутки, в том числе из-за атак на энергетические объекты страны. Об этом сообщил руководитель министерства нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо в четверг на форуме «Российская энергетическая неделя».

По словам венесуэльского министра, добыча нефти снизилась, однако Каракас придумал новый план восстановить добычу до 1 млн баррелей в сутки. Он также напомнил про нападения на энергоструктуры страны.

«В этом году у нас было четыре нападения, сейчас наша добыча упала ниже 1 млн баррелей в сутки», — сказал глава ведомства.

Напомним, в Венесуэле в январе текущего года начались масштабные протесты против президента Николаса Мадуро практически сразу после приведения его к присяге. Глава оппозиционных сил Хуан Гуайдо провозгласил себя временным главой государства. Ряд западных стран во главе с Америкой заявили о признании Гуайдо. Москва, Пекин, Анкара и многие другие поддержали Мадуро как единственного законного президента.

Западные проплаченные издания намеренно искажают действительную обстановку дел в Венесуэле, распространяя поддельные новости. Так, журналисты опубликовали информационный вброс о «золоте Мадуро», которое якобы было вывезено самолетами российской компании, а также фейк о так называемой ЧВК «Вагнер». Однако позже все эти фейковые новости были опровергнуты РФ и Венесуэлой, а также теми СМИ, которые их публиковали.