В Совете Федерации оценили книгу ФАН «Наш человек в Киеве»

Книга Федерального агентства новостей (ФАН) «Наш человек в Киеве», написанная от имени корреспондента ФАН, проработавшего в столице Украины несколько последних лет, поступила в книжные магазины.

Книга написана в самый разгар русофобской истерии в Киеве, наступившей после переворота 2014-го года. Вот как описывает ее содержание рецензент книжного магазина «Читай город»:

«Пока собратья по цеху снабжают западные агентства (речь о Deutsche Welle - прим. ред. ФАН.) благопристойными картинками, корреспондент ФАН открывает действительность, где правят жадность, голод, страх и ненависть. Полулегальное существование с фейковым болгарским удостоверением. Вопросы, которые нельзя задавать, чтобы не засветиться. Обеды по правилам конспирации. Репортажи с митингов, где разогретые ветераны АТО готовы расквитаться с каждым, кто откажется орать «Слава героям!». «Гидные» журналисты, которые охотно сдадут москальского коллегу, и полицейские, от которых можно откупиться. Как ускользнуть от расправы неонацистских штурмовиков и не попасть в лапы СБУ? И что делать, если тебя вычислили и собираются использовать в подковерной политике? К счастью, есть и другая сторона украинской действительности: антифашистское подполье и люди, способные с риском для жизни прийти на выручку тем, кого считают своими».

Работа под прикрытием

Примечательно, что о том, что российский журналист под прикрытием работает в столице Украины, знали миллионы простых украинцев, которые читали неподцензурную и достоверную информацию о своей стране на страницах сайта riafan.ru. Многие из этих читателей потом писали свои искренние отзывы в комментариях под публикациями или присылали содержательные письма на почтовые ящики редакции.

Но политическая элита Киева требовала «найти и обезвредить» нашего корреспондента, поскольку его репортажи вскрывали истинное положение дел на Украине – отношение простых жителей к националистам, к русскому языку и России, к беззаконию и ненависти, которую культивировали чиновники Порошенко. В итоге уже в 2017 году с самого верха была дана команда СБУ и полиции немедленно разыскать корреспондента ФАН. Однако, это не удавалось спецслужбам еще несколько месяцев, а тем временем Игорь Петрашевич даже брал интервью у тех, кто его безуспешно искал, включая руководителей полиции, СБУ и лидеров украинских неонацистов.

Примечательно, что охота за нашим журналистом велась не только спецслужбами Украины, но и украинскими националистами и даже некоторыми местными журналистами, настроенными крайне русофобски. В конце концов наш корреспондент был обнаружен по наводке местных коллег, ярых русофобов и националистов.

Он был схвачен на улице полицией, допрошен в СБУ и депортирован из страны под удивительным для «европейской цивилизованной страны» предлогом – «за факт сотрудничества с российским СМИ».

Ольга Ковитиди о книге «Наш человек в Киеве»

Член Совета Федерации, сенатор от республики Крым Ольга Ковитиди, ознакомилась с книгой и объяснила ценность произведения «Наш человек в Киеве», раскрывающего, по ее мнению, правду о том, что на самом деле происходит на Украине.

«Эта книга о правде слова и цене этой правды. Книга о мужестве российского журналиста, сражающегося за объективность в условиях жесткого противостояния всей украинской государственной машины и плотно сотрудничающих с ней местных националистических элементов. Автор на конкретных примерах рисует подлинную ситуацию на Украине, что чрезвычайно важно в условиях отсутствия в этой стране свободы слова. Эта книга — удар по очевидному контролю определенных политических и бизнес-структур Запада над информационным пространством Украины, что закономерно приводит к односторонней идеологической ориентации подавляющего большинства местных СМИ и к манипуляциям над сознанием рядовых украинцев. Отмечу, книга «Наш человек в Киеве» создавалась в непростой для Украины исторический период, автор делал свои острые репортажи в чрезвычайно рискованных реалиях украинской действительности, что придает произведению особую актуальность. Журналист ФАН не просто описывает события, он находится в их эпицентре. Важно, что книга выходит из печати в период, когда мир наконец-то обеспокоился плачевным состоянием свободы слова на Украине. На Западе наконец заметили, в каком положении находятся в этой стране независимые журналисты, в том числе зарубежные. Сегодня катастрофичность ситуации со свободой слова на Украине осознают не только в России. Украинская катастрофа становится очевидной для всего мира: об этом трубят журналисты на Западе, пишут в Евросоюзе, заявляют в ОБСЕ. Книга «Наш человек в Киеве» не просто интересна и хорошо написана — это произведение помогает лучше осознать общественные, гражданские и политические процессы, происходящие сегодня на Украине», - рассказала Ольга Ковитиди.

Ждите продолжения

Книга «Наш человек в Киеве» начала поступать в книжные магазины Москвы и Петербурга, в других городах она будет доступна чуть позже. Книгу уже успели обсудить и поддержать на телеканале «Звезда» наши коллеги с участием авторов.

При этом ФАН уже готовит продолжение, «Наш человек в Киеве - 2», в котором будут описаны приключения нашего корреспондента на Украине в период с осени 2016 года по весну 2017-го. Подчеркнем, что и вторая книга будет основана на реальных событиях, а каждая глава или эпизод книги имеют объективное подтверждение в виде репортажей или интервью, опубликованных ранее на ФАН под псевдонимами Степан Коцаба, Петро Панч и Семен Притула.