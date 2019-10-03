Партия Порошенко объяснила свою позицию по «формуле Штайнмайера»

Киев, 3 октября. Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» назвала провокацией сообщения о том, что она проводила платный митинг против подписания «формулы Штайнмайера».

«Это открытая провокация и сознательная дискредитации нашей партии за принципиальную политическую позицию относительно «формулы Штайнмайера», которую приняла новая власть», — говорится в сообщении политической организации.

Партия и ее лидер Петр Порошенко открыто выступают против «формулы Штайнмайера», поскольку считают, что урегулирование конфликта в Донбассе не отвечает национальным интересам Украины. Бывший президент с трибуны Рады заявил, что «формулы Штайнмайера» в принципе не существует, потому что она является «российской выдумкой». Он также добавил, что Франция, Германия и США якобы всегда выступали против «формулы», а единственная сторона, которая поддерживала эту инициативу — Россия.

Отметим, что в действительности весь Евросоюз поддерживает «формулу Штайнмайера», не говоря уже о Германии, которая в свое время и предложила данный план. Более того, сам Порошенко в 2016 году тоже поддерживал предложение бывшего министра ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера и заявлял о подготовке к имплементации документа. Однако впоследствии влияние киевской «партии войны» возобладало над миротворческой линией поведения, и Порошенко резко изменил свои приоритеты.

Накануне стало известно, что украинская сторона согласовала текст документа, однако пока что его не подписала. В связи с этим украинские националисты начали устраивать акции протеста, требуя отказаться от подписания соглашения.

Западные страны же, наоборот, положительно восприняли движение Киева в сторону прекращения войны. Британский МИД, к примеру, приветствовал согласование документа.

Речь идет о плане по урегулированию конфликта в Донбассе, который в 2016 году предложил бывший министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Озвученные им меры отчасти дублируют политическую часть минских соглашений.

Формула предполагает следующие шаги. Первое — проведение выборов в ДНР и ЛНР. Второе — подтверждение демократичности выборов со стороны ОБСЕ и вступление в силу закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», но на временной основе. Третье — внесение изменений в конституцию Украины (речь об особом статусе Донбасса), передача контроля над границей с Россией. После этого особый статус Донбасса вступает в силу уже на постоянной основе.