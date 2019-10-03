Навка прокомментировала слухи о конфликте с Рудковской

Москва, 3 октября. Фигуристка Татьяна Навка прокомментировала появившиеся в прессе слухи о конфликте с продюсером Яной Рудковской, который разгорелся из-за подготовки новогодних ледовых шоу.

Навка объяснила, что организованные ею и Рудковской программы должны были пройти в один день. Однако продюсеру пришлось перенести мероприятие, чтобы оба шоу не состоялись одновременно.

Фигуристка подчеркнула, что свое шоу она сдвинуть по времени не могла из-за аренды катка. Провести же мероприятия в один день также не представлялось возможным — общие друзья «разрывались» бы между шоу.

«Я не обижусь, если кто-то из них придет сначала к Яне, а только потом ко мне. Для нас самое главное, это вовремя стартовать. Вступить в новогодние каникулы с готовым прокатом», — уточнила фигуристка.

Навка подчеркнула, что между ней и Рудковской сложились «здоровые отношения», однако речь в данном случае идет о бизнесе.

«У нас своя ледовая сказка, у них – своя», — заключила фигуристка.

Как сообщали СМИ, Рудковскую задело, что в день премьеры ледового шоу с участием ее сына Александра Плющенко — 27 декабря 2019 года — Навка решила организовать свой мюзикл на льду с участием пятилетней дочери Нади «Спящая красавица. Легенда двух королевств».

Без внимания конфликт между звездами не оставила блогер Лена Миро. В присущей ей провокационной манере она заявила, что Рудковская затаила на Навку злобу из-за случившегося. Продюсера блогер и вовсе назвала «Бабой Ягой» и выразила мнение, что Рудковская приняла решение о переносе шоу, поскольку не может составить конкуренцию более успешной и талантливой Навке.