Иосиф Пригожин посоветовал Заворотнюк не скрываться от СМИ

Москва, 3 октября. Российский продюсер Иосиф Пригожин посоветовал звезде сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк не скрываться от прессы и общества.

Представитель шоу-бизнеса отметил, что публика и СМИ постоянно проявляют нездоровый интерес к звездам и будут всегда «заглядывать в замочную скважину».

«Правильнее все рассказывать прессе самим — когда ты объяснил, то к тебе уже никто не пристает. Тот же Иосиф Кобзон прямо говорил о своем онкологическом заболевании, и никто за ним не следил, не устраивал телешоу», — пояснил 50-летний продюсер.

Он также осудил врачей, друзей и посторонних людей, которые дают комментарии о состоянии актрисы. Муж певицы Валерии назвал «дикостью сегодняшнего времени», что актрисе не дают спокойно лечиться и заниматься здоровьем.

«Мне кажется, устраивать подобные вакханалии вообще не этично», — добавил он в беседе с изданием «Дни.ру».

Летом в прессу просочилась информация, что Анастасия Заворотнюк тяжело больна, напомнил «Царьград». По неподтвержденным данным, у знаменитости рак мозга на последней стадии. При этом никто из родных и близких актрисы так и не подтвердил эти сообщения.