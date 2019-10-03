Москва, 3 октября. Большинство сайтов исполнило требование закона о защите государственных символов России и удалило информацию об их оскорблении. Об этом сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

Как уточнили в ведомстве, с начала действия закона в службу поступило 45 требований Генеральной прокуратуры в отношении 85 страниц сайтов. Роскомнадзор заявил об удалении 70% информации, оскорбляющей госсимволы. В трех случаях речь шла об оскорблении гимна РФ, в 60 случаях — герба, в 15 случаях — оскорбления главы государства, в семи случаях — Конституции.

В России 29 марта вступили в силу законы о блокировке недостоверных новостей и размещаемых в Сети материалов, оскорбляющих общество, институты власти и государственные символы страны. Закон о фейковых новостях вводит запрет на распространение так называемых «фейковых новостей», несущих угрозу жизни и здоровью граждан.

По новому закону о борьбе с оскорблением институтов власти и госсимволов в Сети блокируется информация, «в неприличной форме выражающая неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ». Процедура подобна той, что действует в отношении фейков, только Роскомнадзор должен обращаться к владельцам ресурсов в Сети через провайдеров, на которых возлагается функция по блокировке сайтов с противоправными материалами.

Штрафы за фейковые новости составляют от 30-100 тысяч рублей для физлиц и до полумиллиона для юридических. Сумма возрастает, если распространение недостоверных сведений приведет к «помехам функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, промышленности». За оскорбление госсимволов нарушитель заплатит от 30 до 300 тысяч рублей, а в случае повторного нарушения ему может грозить арест на срок до 15 суток.