Путин поздравил работников «Тулажелдормаша» со 150-летием организации

Москва, 3 октября. Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов АО «Тулажелдормаш» со 150-летним юбилеем организации. Об этом говорится в телеграмме на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что высокий профессионализм конструкторов, инженеров, рабочих, а также грамотные управленческие решения и внедрение передовых технологий позволяет АО «Тулажелдормаш» уверенно развиваться, производить оборудование для строительства и содержания железнодорожных путей и реализовывать крупные инвестиционные проекты.

Путин выразил уверенность, что «Тулажелдормаш» в дальнейшем продолжит вносить весомый вклад в укрепление промышленного потенциала страны.

АО «Тулажелдормаш» основано в 1869 году в Туле. В 2014 году предприятие вошло в состав многопрофильного промышленно-инжинирингового холдинга Группы ПТК. Компания занимается производством, ремонтом и эксплуатацией железнодорожной техники. На сегодняшний день более 2,5 тысячи единиц оборудования, произведенного на «Тулажелдормаше», обеспечивают функционирование железнодорожной сети в России и странах СНГ.

В четверг Путин также поздравил главу ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера и канцлера страны Ангелу Меркель с национальным праздником — Днем германского единства.