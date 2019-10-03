СК РФ и RT запустили спецпроект о расследовании преступлений ВСУ в Донбассе

Москва, 3 октября. Следственный комитет Российской Федерации и RT запустили совместный мультимедийный проект, который расскажет о военных преступлениях, совершаемых в ходе гражданской войны в Донбассе. Об этом сообщается в четверг на сайте ведомства.

Как отмечает СК РФ, в течение последних пяти лет по факту применения запрещенных средств и методов ведения войны на Украине возбуждено свыше 280 уголовных дел.

В рамках расследования были допрошены более 143 тыс. свидетелей, кроме того, свыше 20 тыс. признаны потерпевшими, из которых более 2 тыс. — дети.

Отмечается, что следствие возбудило более 250 уголовных дел против 76 человек, в числе которых 20 должностных лиц из числа высшего командования Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На сайте проекта СК и RT будут публиковаться новости, фотографии и видеоконтент. Кроме того, в Донбасс отправятся корреспонденты RT с целью провести собственное расследование и рассказать истории очевидцев преступлений против мирного населения.

Напомним, гражданская война на Украине началась весной 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости и отделении. В ответ Киев объявил о старте военной кампании против республик Донбасса.