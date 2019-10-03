Звезда Comedy Club рассказал, откуда взялись миллиарды полковника Захарченко

Москва, 3 октября. Артист и шоумен, звезда телеканала ТНТ Павел Воля в своем юмористическом монологе «О визуализации успеха и мотивационных курсах», посвященном, помимо прочего, деньгам и наивным способам их заполучить, рассказал, откуда взялись миллиарды у бывшего полковника министерства внутренних дел России Дмитрия Захарченко.

Воля привел статистику, которая говорит о том, что в каждой третьей квартире есть популярный восточный талисман — денежная жаба, которую принято периодически тереть, поскольку считается, что этот ритуал принесет желанную прибыль.

Однако сам юморист сказал, что скептически относится к такому легкому способу обогащения и призвал зрителей все же идти работать, но пошутил, что вера в эту восточную жабу когда-то помогла экс-полковнику Захарченко обзавестись миллиардами, рассказывает Sm-News.

«Я представляю, полковник Захарченко, у которого 9 миллиардов рублей нашли квартире, говорит на суде: «Это не я, это жаба. Я просто купил самую большую, и как начал тереть, и она как давай в 14 съемных квартир пятитысячными купюрами…, прям в сумках. Это не я — жаба», — сказал Воля, изображая Захарченко.

Артист отметил, что полковник, должно быть, выжал из жабы все, возможно, даже пытал статуэтку.

«Но, самое главное, если бы он сказал такую версию на суде, я бы поверил, потому что сколько он уже времени под следствием, и никто не приходит и не говорит: «Это мои деньги, он у меня украл». Значит, ничьи — жабины, жабкины бабки, они ниоткуда», — пошутил юморист.

Перед следующим юмористическим переходом Воля резюмировал тему с Захарченко, заявив, что тот был пойман, потому что верил в силу своей «красной корочки», а нужно было верить в «красную ниточку» — браслет желаний из красной нити, который считается талисманом, приносящим в жизнь позитивные перемены и воплощающим светлые мечты

«А знаете, почему взяли полковника Захарченко? Потому что он надеялся на красную корочку, а надо было красную ниточку, и все бы было хорошо», — заключил артист.

Напомним, Захарченко, ранее отвечавший в МВД РФ за борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан 9 сентября 2016 года. Бывший сотрудник антикоррупционного главка МВД обвинялся в четырех случаях получения взяток.

10 июня Пресненский суд Москвы огласил обвинительный приговор экс-полковнику российского министерства внутренних дел по делу о коррупции. Он был осужден на 13 лет колонии.