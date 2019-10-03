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СК РФ проверяет видео с издевательствами над ребенком в московской школе

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СК РФ проверяет видео с издевательствами над ребенком в московской школе
Москва, 3 октября. СК РФ устанавливает всех участников видео с издевательствами над мальчиком в московской школе. Ролик был опубликовал в соцсетях и вызвал широкий резонанс. 

По словам старшего помощника руководителя столичного ГСУ СК России Юлии Ивановой, на кадрах записи можно видеть, как группа школьников издевается над сверстником и применяет к нему физическую силу​​​. Сейчас по данному факту идет доследственная проверка. Следователи не только установят всех участников видео, но также опросят и сотрудников школы.

По данным телеканала 360, группа подростков окунула своего одноклассника головой в унитаз. При этом мальчик сопротивлялся и кричал, после унизительной процедуры он выбежал из кабинки под злобный хохот обидчиков. Весь процесс был снят на камеру смартфона, после чего ролик слили в Сеть. По данному факту проверку инициировал столичный департамент образования и науки. В отношении виновных обещают предпринять меры. 

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