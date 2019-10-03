Добыча нефти в Ливии может резко сократиться

Триполи, 3 октября. Добыча нефти в Ливии в ближайшие 9 месяцев может резко сократиться, если правительство страны продолжит политику удержания ранее согласованных бюджетов. Об этом в четверг заявила Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC).

«Национальная нефтяная корпорация предупредила, что добыча ливийской нефти может резко упасть в течение следующих девяти месяцев, если правительство продолжит удерживать уже утвержденные бюджеты», —говорится в официальном пресс-релизе.

В компании отметили, что в августе NOC получила 2 млрд долларов выручки, что на 117 млн (на 5%) меньше по сравнению с июлем, но на 466 млн (30%) больше по сравнению с августом прошлого года.

Как сообщил глава корпорации Мустафа Саналла, выступая в кулуарах форума «Российской энергетической недели», добыча нефти в Ливии составляет 1,3 млн баррелей в сутки. По словам топ-менеджера, NOC может увеличить доходы, если ее бюджет будет выплачен. В противном случае может пострадать весь нефтяной сектор страны.

Напомним, что в начале апреля главнокомандующий ливийской национальной армии Халифа Хафтар направил войска в сторону Триполи, где заседает Правительство национального согласия. Военачальник заявил, что цель военных — освободить столицу «от террористов».

Ситуация в Ливии нестабильна с 2011 года, когда поддерживаемые США повстанцы свергли ливийского лидера Муаммара Каддафи. После этого в стране воцарилось двоевластие. На востоке государственные функции продолжил выполнять избранный народом парламент, а на западе воцарилось правительство национального согласия.