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Подросток убил 15-летнюю школьницу в Подмосковье

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Подросток убил 15-летнюю школьницу в Подмосковье

Москва, 3 октября. Тело 15-летней школьницы с травмой головы нашли в заброшенном здании в Балашихе, сообщили в СК РФ по Московской области.

Инцидент произошел 2 октября, возбуждено уголовное дело об убийстве. По данным следствия, к преступлению причастен 15-летний подросток, который учился в параллельном с погибшей классе.

Парень признался с убийстве и раскаялся в содеянном. Следователи назначили проведение экспертизы, а также подали ходатайство о заключении подозреваемого под стражу.

Как отмечает KP.Ru, тело девочки было найдено на территории бывшей воинской части. Подросток объяснил, что напал на школьницу из-за внезапно возникшей ссоры.

Ему грозит от шести до 15 лет лишения свободы, расследование преступления продолжается.

Ранее сообщалось, что в конце сентября в Петербурге на улице нашли тело молодой девушки в одной футболке и в колготках.

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