Москва, 3 октября. Западные пресса и компании осуществили попытку вмешательства во внутренние дела России, заявил глава думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

Депутат отметил, что немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle призывала жителей и гостей Москвы выходить на незаконные митинги, устроенные так называемой «оппозицией». По его словам, во фразе «Москва, выходи» четко сформулирован призыв к участию в беспорядках, это подтвердило независимое экспертное исследование. Кроме того, обратил внимание российский парламентарий, призывы выходить на улицы были озвучены во время избирательной кампании.

«Иностранное юрлицо не имеет права заниматься агитационной деятельностью в период избирательных кампаний. За это предусмотрена уже административная ответственность. Такова мировая практика», — сказал Пискарев в беседе с KP.Ru.

У комиссии есть вопросы не только к Deutsche Welle, но и к «Голосу Америки», ВВС, «Медузе», «Радио свобода», «МБХ-медиа», а также Google и Facebook, которые нарушили российское законодательство. Они, по словам Пискарева, публиковали агитационные материалы в день выборов, что запрещено законом РФ.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало расследование, посвященное вмешательству иностранных государств во внутренние дела России. Например, посольство США в РФ опубликовало подробную информацию о незаконной акции, которая состоялась 3 августа в Москве. К тому же, как выяснилось, начальник службы безопасности в дипмиссии Стивен Секстон приходил в штаб так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» и объяснял навальнистам, как надо вести себя на митингах и при задержании.

Серия несогласованных акций и митингов-концертов прошла в Москве в июле-сентябре. «Оппозиционеры» устроили в столице беспорядки из-за законного отказа МГИК допускать к выборам пойманных на фальсификации подписей «независимых кандидатов».