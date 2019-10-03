Дипломат объяснил, зачем Украина устроила демарш в ПАСЕ

Киев, 3 октября. Отказ Украины участвовать в осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы — специально разработанная стратегия, заявил дипломат и эксперт «Майдана иностранных дел» Александр Хара, уточнив, что в противном случае Киев де-факто согласился бы с возвращением России к деятельности организации.

По его словам, такое решение Киев согласовал с Великобританией, Грузией и Балтийскими странами. Дипломат объяснил, что Украина сформировала новую делегацию, однако не уведомила ПАСЕ о начале ее деятельности.

Как указал Хара, Киев не станет участвовать в сессионной работе, кроме тех вопросов, которые непосредственно касаются Украины или России.

«В комитетах украинская делегация планирует работать. Это та площадка, от которой мы не можем отказываться», — сказал эксперт.

Хара считает, что для россиян устроенный Украиной демарш в ПАСЕ – победа, а для самой организации — поражение. Украинский дипломат убежден, что ПАСЕ, вернув права российской делегации, якобы «предала свои принципы».

«Мы не можем покинуть эту организацию, дав возможность России там фактически хозяйничать», — резко заключил он.

Напомним, российская делегация была лишена права голоса в ПАСЕ в 2014 году после воссоединения Крыма с РФ. При том, что полуостров стал российским регионом демократическим путем в результате народного референдума.

В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской стороны, однако только ужесточала антироссийские санкции. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях и в последующие годы перестала направлять заявку на утверждение своих полномочий.

В конце июня 2019 года участники сессии ПАСЕ утвердили резолюцию, которая полностью подтверждает полномочия российской делегации в организации. В конце августа премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выплате долга страны по взносам в Совет Европы за 2017 и 2018 годы.

Осенняя сессия ПАСЕ проходит с 30 сентября по 4 октября в Страсбурге. В Верховной раде заявили, что украинская делегация не станет в ней участвовать. Сессию Киев решил бойкотировать ее из-за возвращения российской делегации в Ассамблею.

Однако некоторые депутаты украинского парламента все же прибыли на мероприятие. Как объяснил депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко в интервью Федеральному агентству новостей, парламентарии намерены отстаивать интересы украинского государства, работа будет проводиться не на заседаниях ПАСЕ, а в ходе кулуарных бесед с делегатами от других стран.